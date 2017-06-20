​Каждый третий грузовик едет по дороге Югры с 30 – процентным перевесом. Бороться с этим доверят автоматике

На заседании комиссии по улучшению безопасности дорожного движений во главе с Натальей Комаровой подняли тему контроля за движением тяжеловесного транспорта, а именно — многочисленных случаев «перевеса» фур.

Только в 2016 году по официальным данным ГИБДД в округе было замечено больше 5,5 тысяч подобных нарушений. С превышением массы ездит каждый третий грузовик, а средний перегруз от нормы составляет 30%.

В разных регионах страны власти берут на вооружение специальные комплексы, которые в автоматическом режиме взвешивают грузовые транспорты. Автоматика поможет избежать фактора человеческих ошибок, сократит количество несанкционированных перевозок, повысит безопасность движения, сохранит автомобильные дороги и увеличит наполняемость бюджета автономного округа за счет возмещения ущерба и государственной пошлины, приводит департамент общественных связей Югры слова начальника КУ ХМАО-Югры «Управление автомобильных дорог» Константина Гребешка.