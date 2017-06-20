​Бывшему экстравагантному миллиардеру Сергею Полонскому «светит» восемь лет тюрьмы

Основатель компании Mirax Group, скандально известный миллиардер Сергей Полонский может попасть тюрьму на восемь лет. Именно такой срок с отбыванием в колонии общего режиме со штрафом в 900 тысяч рублей попросила прокуратура. Полонского обвиняют в хищениях при строительстве элитного жилья, сообщает «Медуза».

Напомним, что в 2015 году Полонского арестовали в Камбодже и депортировали в Россию, где за него взялась прокуратура, полагающая, что он с подельниками украл 2,6 млрд рублей, предназначенных для строительства жилкомплекса «Кутузовская миля» и поселка «Рублевская ривьера» в Москве.