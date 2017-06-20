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Новый порядок применения ККТ: даты, цены, преимущества

Изменениями, внесенными в законодательство о применении контрольно-кассовой техники, предусмотрен плавный и поэтапный переход к новому порядку применения контрольно-кассовой техники, состоящий из двух этапов: до 1 июля 2017 года и 1 июля 2018 года.

Так, до 1 февраля 2017 года существовал добровольный переход на новый порядок работы ККТ. Уже с 01.02.2017 регистрация ККТ осуществляется только по новому порядку, а с 1 июля 2017 года старый порядок прекратит свое действие. При этом для предприятий сферы услуг, владельцев торговых автоматов, а также лиц, применяющих патент и ЕНВД, то есть для малого бизнеса, который не был обязан применять ККТ, будет еще целый год для перехода на новый порядок до 01.07.2018.

В Инспекции организованы еженедельные «Открытые классы» (по средам в 9.30), целью которых является оказание как консультационной, так и практической помощи налогоплательщикам в понимании вопроса, формировании лояльного отношения к реализации закона, их мотивации и разъяснениям им преимуществ перехода на новый порядок применения ККТ. Для этого в территориальных налоговых органах округа, на площадке операционных залов, организованы рабочие места для налогоплательщиков в целях наглядной демонстрации регистрации ККТ, возможностей личного кабинета, видеороликов и т.д. Кроме того, «Открытые классы» осуществляют свою деятельность в выездном формате, непосредственно на площадках организаций.

На сегодняшний день в Российской Федерации существует уже три модели фискальных накопителей трех различных производителей (ООО «Рика», ООО «НТЦ «Измеритель» и ООО «Прагматик»), расположенных в г. Москве и г. Санкт-Петербурге. Продукцию данных производители фискальных накопителей, а также продукцию производителей ККТ и комплектов доработки имеющейся на сегодняшней день ККТ также можно посмотреть на сайтах производителей данной продукции.

Ценовой диапазон стоимости ККТ, в настоящее время, варьируется от 8 до 23 тыс. руб., в зависимости от модификации, ориентированные на малый и средний бизнес. Также на рынке имеются предложения по продаже ККТ стоимостью до 80 тыс. руб., которые предназначены для крупного бизнеса с расширенным функционалом использования ККТ.

На сайтах некоторых производителей кассовой техники появилась возможность заказать бюджетные модели кассовых аппаратов со встроенным фискальным накопителем стоимостью около 18 тыс. руб., информация о которых размещена на сайте ФНС России.

Вместе с тем, хочется отметить, что стоимость на содержание ККТ не увеличилось, а наоборот сократилась, с учетом отсутствия необходимости заключения договоров с ЦТО на обслуживание ККТ и замены электронной контрольной ленты защищенной (ЭКЛЗ).

Новый порядок применения ККТ дает ряд преимуществ организациям и индивидуальным предпринимателям, а в частности:

- возможность регистрации ККТ онлайн без визита в налоговый орган, что существенно экономит время и деньги налогоплательщика;

- получить инструмент, с помощью которого он сможет в режиме реального времени следить за своими оборотами, показателями, и лучше контролировать свой бизнес;

- возможность направлять электронные чеки покупателю без затрат на чековую ленту;

- отказ от обязательного ведения форм первичной учетной документации (формы «КМ»);

- практический отказ от проверок добросовестных налогоплательщиков;

- ведение бизнеса в здоровых конкурентных условиях за счет пресечения возможности недобросовестных налогоплательщиков незаконно минимизировать свои налоговые обязательства и нечестно получать конкурентное преимущество;

- сокращение издержек за счет отказа от обязательного технического обслуживания и увеличения срока службы фискального накопителя;

- удобство онлайн-торговли для бизнеса, а именно: нет необходимости печатать чек и доставлять его покупателю, достаточно направить его в электронном виде.

Следует также отметить о вовлечении покупателей в гражданский контроль путем возможности проверки кассовых чеков в «онлайн» режиме, посредством мобильных устройств, на предмет достоверности кассового чека и возможности направления сообщения о нарушении законодательства в ФНС России.


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Сегодня в 14:40, просмотров: 164, комментариев: 0


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