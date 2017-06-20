​В Сургуте начали сносить незаконные ларьки

Проблема с самоустановленными ларьками – одна из наиболее животрепещущих для Сургута, и, кажется, одна из труднорешаемых для властей города. Пока в одном конце Сургута сносят павильончик, в другом уже вырастают три новых.

Однако, судя по всему, власть больше не намерена терпеть киосочный произвол и взялась за них со всей серьезностью намерений.

«Сегодня утром приступили к демонтажу и сносу временного торгового павильона по ул. Лермонтова, 3. Этот ларек незаконно находится на муниципальной земле. Отмечу, что подобные мероприятия будут проводиться в Сургуте в ежедневном режиме, до тех пор, пока мы не наведем порядок в этом вопросе!» - написал глава города Вадим Шувалов на своей странице в соцсети, прикрепив к посту фото и видео места событий. с