​Окружная полиция на четверть снизила количество аварий с пешеходами, и не хочет останавливаться на достигнутом

Наталья Комарова провела заседание комиссии по улучшению безопасности дорожного движения. На первый вопрос глава региональной ГИБДД Максим Галушков отметил, что спустя пять месяцев 2017 года число аварий с пешеходами снизилось на четверть, а количество травмированных в них людей – на 21,4%.

Он также добавил, что еще больше снизить аварийность поможет установка дорожных светоотражателей, которые будут вмонтированы в проезжую часть для повышения информативности в темное время суток.

В прошлом году уже использовалась такая технология, которая положительно себя зарекомендовала, так что в этом году планируется обустроить ею десять аварийно-опасных участков дорог и семь нерегулируемых пешеходных переходов округа.

Также на заседании подняли тему обучения детей дорожной безопасности, так как жизнь пешехода зависит не только от состояния дорог и внимания водителей, но и от правильного поведения пешехода.

Заместитель директора регионального департамента образования Геннадий Забайкин рассказал, что в этом учебном году в школах региона провели почти 76500 уроков по ОБЖ. Также 768 образовательных организаций реализуют 614 программ по профилактике детского травматизма на дрогах. Наталья Комарова посчитала необходимым продолжить работу автогородков на время летних каникул и развивать отряды юных инспекторов, число которых в округе уже насчитывает 292.