​Сургут присоединится к памятным мероприятиям в День памяти и скорби 22-го июня // ПРОГРАММА

22-го июня в 4 утра (в час начала войны) и в 11 утра у Мемориала Славы состоится возложение цветов к памятнику, а в полдень на территории речного вокзала - к обелиску сургутянам, ушедшим на фронт.

В 12:30 на площадке Центра патриотического наследия пройдет традиционная встреча «НА ПРИВАЛЕ». Участие в ней примут ветераны, молодежь и общественность города. На площадке развернется военно-полевая кухня, где гостям предложат гречневую кашу и горячий чай. Также будет представлена ретро техника времен Великой Отечественной войны из личной коллекции Юрия Кузьменко, экспозиция Центра патриотического наследия «Фронтовые подруги» и фотовыставка «Солдат Отечества», сообщается на сайте городской администрации.