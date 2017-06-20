​В Санкт-Петербурге задержан человек, который ударил бойца Росгвардии кулаком по бронежилету, «причинив физическую боль»

Сегодня, 20 июня, полиция задержала 32-летнего жителя поселка Морозова Ленинградской области, который во время митинга 12 июня «напал» на росгвардейца. Ранее силовики утверждали и широко тиражировали информацию, что это нападение было опасным – якобы бойца ОМОНа ударили ножом в спину. Однако сейчас, как пишет «Медуза» со ссылкой на «Фонтанку», у следствия иная версия – находившемуся при исполнении гвардейцу «нанесли удар кулаком в спину, причинив физическую боль». При этом на бойце ОМОНа был бронежилет.

Теперь подозреваемому грозит уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение неопасного для жизни насилия по отношению к представителю власти, карается штрафом либо максимум двумя годами лишения свободы).

Напомним, что заведение подобных уголовных дел – устоявшаяся практика в современной России. Уже два участника митингов 26 марта получили за это реальные сроки заключения.