​Хоть где-то выборы! Няганцы проголосовали за лучших медработников города

В Нягани завершен традиционный конкурс «Признание», который проводит администрация города вместе с Общественным советом при медучреждениях. Лучшие врачи и медсестры в 18 номинациях (терапевты, педиатры, стоматологи, «узкие» специалисты и другие – всего 54 человека) прошли сначала через внутренние конкурсы своих больниц и поликлиник, а затем выступили на городском уровне, где за них голосовали жители Нягани. Победителей определяли члены Общественного совета при учреждениях здравоохранения города, сообщает департамент здравоохранения Югры.