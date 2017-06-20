В Нягани завершен традиционный конкурс «Признание», который проводит администрация города вместе с Общественным советом при медучреждениях. Лучшие врачи и медсестры в 18 номинациях (терапевты, педиатры, стоматологи, «узкие» специалисты и другие – всего 54 человека) прошли сначала через внутренние конкурсы своих больниц и поликлиник, а затем выступили на городском уровне, где за них голосовали жители Нягани. Победителей определяли члены Общественного совета при учреждениях здравоохранения города, сообщает департамент здравоохранения Югры.
Хоть где-то выборы! Няганцы проголосовали за лучших медработников города
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 13:10, просмотров: 132, комментариев: 0
Электроэнергия для сургутских дач: заместитель генерального директора АО «ТЭК» Александр Титаренко // ONLINE 21 июня в 11:00