​Техническое нововведение в Югре: подайте заявление о регистрации брака онлайн со скидкой и получите поздравление от мэра в подарок

Не успела появиться новость об электронных больничных, как стало известно о другом приятном техническом нововведении – возможности для молодоженов подать заявление в ЗАГС онлайн и без регистрации со скидкой. Это можно сделать на портале gosuslugi.ru. В этом году можно в режиме онлайн оплатить пошлину за регистрацию брака с 30-процентной скидкой, то есть жениться можно за 245 рублей, а не 350.

Дабы усилить эффект от нововведения, главы городов и районов Югры решили лично поздравлять некоторых молодоженов, заявивших о своем браке через интернет, сообщает департамент общественных связей. Например, глава Нягани готов лично пожать руки каждой пятидесятой паре, в Когалыме – каждой десятой паре будут выдавать памятный адрес, а в Нефтеюганском районе сувенир получит вообще каждый молодожен, пришедший в ЗАГС через gosuslugi.ru.

В Сургуте же от имени Вадима Шувалова поздравление и подарок получит каждая сотая пара, так что придется угадывать с моментом подачи заявления. Первых счастливчиков уже порадовал замглавы Александр Пелевин.

Кроме того, скидки на онлайн-оплату пошлин через gosuslugi.ru действуют на регистрацию транспортных средств, получение российского и заграничного паспортов, замене водительских прав. Список этот будет расшираться.