​Окружная власть хочет привлечь бизнес для организации детского отдыха

Окружная власть разработала методические рекомендации, по которым можно привлекать бизнес к организации отдыха детей, сообщает департамент образования. Рекомендации адресованы местным администрациям. В сборник вошли примеры положительного опыта городов ХМАО.

Например, около 100-140 детей в Белоярском районе ежегодно отдыхают в детских поселениях, организованные бизнесменами «Нумсанг ёх» и «Ас ушан няврэмат». Предприниматели получают грантовую поддержку от правительства Югры.

Другой пример — лагерь с дневным пребыванием в Нижневартовске, работающий на базе православной гимназии в честь Казанской иконы Божьей Матери и «Координациональный центр социальных проектов», которые занимаются организацией детского отдыха в Югре и за ее пределами.

В регионе также есть детский лагерь «Неофит», который уже 10 лет работает на территории Покачей, организован при поддержке городской администрации.

Лагеря на базе лингвистических центров позволяют детям не только отдохнуть, но и подтянуть иностранные языки. Четвертый год ребята также отдыхают на базе оздоровительного лагеря «Cronwellresort Югорская долина», который создан при некоммерческом проекте отеля и «Координационного центра социальных проектов».