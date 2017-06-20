​С июля в России начнут выдавать электронные больничные

В течение трех лет их тестировали в шести регионах в рамках пилотного проекта. И начиная с июля эта практика распространится на всю страну, отметил на совещании с вице-премьерами Дмитрий Медведев. По словам главы кабмина, по электронным больничным будут выплачивать пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Дмитрий Медведев отметил: «Такая система удобнее, чем при оформлении бумажного документа. Она гораздо быстрее, не нужно стоять в очереди в поликлиниках, чтобы получить все подписи врачей и печати, которые обычно ставятся, врачам меньше бумаг надо заполнять. При этом если ошибки возникают – а они, конечно, возникают, – их проще исправить. Кроме того, документ нельзя подделать и потерять».

Тем не менее, как отмечается на сайте правительства РФ, несмотря на такой сплошной переход к электронным больничным, бумажные варианты листков нетрудоспособности не отменяются, пока люди не привыкнут к новой системе. «Если кто-то захочет оформлять больничный по-старому, отказа тоже быть не должно», - подчеркнул Дмитрий Медведев.