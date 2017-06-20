​Сегодня пять кандидатов на пост директора депсоцразвития Югры выйдут на дебаты. С какими тезисами? // СПИСОК

Сегодня, 20 июня, на телеканале «Югра» пройдут дебаты между кандидатами на пост директора департамента социального развития округа. Победитель дебатов получит право предстать на личном собеседовании перед Натальей Комаровой.

Участники сегодняшних дебатов: заместитель главного врача хантымансийского центра медпрофилактики Петр Громут, специалист тюменского центра доппрофобразования «Статус» Светлана Давиденко, директор нефтеюганского центра «Защита» Игорь Зеленский, замглавы Урая Светлана Круглова, директор центра «Жемчужина» в Когалыме Юрий Малимон.

Петр Громут обозначил четыре принципиальные пункта своей программы: мобильные бригады социальной помощи, сопровождаемое проживание детей-инвалидов, передача социальных услуг НКО и развитие системы социальных сертификатов.

Слова замглавы Урая Светланы Кругловой приводит департамент общественных связей Югры: «Я готова ответить на любой вопрос югорчан. Картина, которая сейчас сложилась в социальной сфере, мне понятна. Департамент социального развития - мощный орган. На мой взгляд, он справляется с теми задачами, которые ставит президент, губернатор. Поэтому в кардинальных переменах ведомство не нуждается. Есть определенные моменты, на которые хотелось бы обратить внимание, но они больше организационные.

Что касается мер соцподдержки, все они регламентированы законодательством. Считаю, что мер поддержки отдельным категориям граждан достаточно. Стоит обратить внимание на принцип «адресности» - они должны оказываться не всем, а только тем, кто остро в них нуждается. Стоит поработать над вопросом электронных услуг и передачи социальных услуг негосударственному сектору».

Напомним, что задать кандидату интересующий вопрос в прямом эфире может каждый желающий. Телефон: + 7 (3467) 393-888.