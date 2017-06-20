​Визитная карточка Тюмени – набережная Туры – сильно пострадала от прошедшего на выходных шторма // ФОТО

Тюмень продолжает оправляться от обрушившегося на нее шторма 17 и 18 июня. Как ранее писал siapress.ru, стихия устроила в столице области настоящее светопреставление – с молниями, градом, поваленными деревьями, обрывами коммуникаций и даже перевернутыми остановками. Как сообщает 72.ru, под ударами непогоды «погнулась» даже монументальная визитная карточка города – набережная Туры. С нее буквально потекли газон и земля, а в некоторых частях водой размыло брусчатку.

Ответственные за эту территорию работники МБУ «Тюменьгормост» уплотняют размытые части набережной. Директор учреждения Николай Грибоедов рассказал, что подобная неприятность уже случалась с главным туристическим объектом после крупной аварии водопровода.

Дожди в Тюмени продолжаются до сих пор. За прошедшие сутки коммунальщики откачали в городе почти 3000 кубометров воды, из них почти 800 – с дорог.