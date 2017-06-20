​Фонд «Соцгоспроект», обвиненный Навальным в масштабных коррупционных схемах, тоже хочет удалиться из «Он вам не Димона»

Фонд «Соцгоспроект», о котором Алексей Навальный рассказал в фильме-расследовании «Он вам не Димон», направил в адрес политика досудебные претензии. Представители однокурсника Дмитрия Медведева — Ильи Елисеева (он возглавляет «Соцгоспроект») требуют удалить фрагменты о фонде из известного фильма как порочащие деловую репутацию. Навальный утверждает, что премьер-министр через этот фонд однокурсника управляет де-факто собственными многомиллиардными активами и имуществом.

Напомним, что ранее олигарх Алишер Усманов добился судебного решения, по которому Навальный должен удалить весь фильм «Он вам не Димон» (хотя представители Усманова просили убрать лишь отрывок, посвященный своему клиенту). Политик отказался это делать. Только на Youtube «Он вам не Димон» набрал более 23 млн просмотров.