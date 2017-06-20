​На День молодежи в Сургуте желающие смогут играть в волейбол либо испытывать на прочность свою крепость

25 июня в Сургуте пройдет День молодежи. Как сообщает департамент общественных связей Югры, виновники торжества смогут принять участие в двух проходящих параллельно спортивных мероприятиях на Югорском тракте.

Первое из них – ставший традиционным Кубок по пляжному волейболу возле ТРЦ «Сургут Сити Молл». Играть с мячом смогут мужские и женские команды из трех человек, из которых двое основных игроков и один запасной. Действо начнется 25 июня в 12.00, а заявки могут отправлять все желающие до субботы, 24 июня. Почта для заявок – centr_mi@mail.ru.

Рядом, на парковке Ледового дворца спорта, будет проходить турнир «Кубок тотальной крепости». Этот марафон непростых физических испытаний организовал отдел молодежной политики, центр специальной подготовки «Сибирский легион» и клуб единоборств «Крепость». Если желаете протестировать свою крепость – до 24 июня пишите на почту gabdel85@mail.ru или звоните 97-99-69.