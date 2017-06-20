Восемь человек претендуют на должности директоров двух департаментов правительства Югры. Сегодня можно будет увидеть их дебаты

Накануне вечером стали известны имена восьми претендентов на должности двух департаментов правительства Югры — образования и молодежной политики, а также социального развития.

Как сообщает департамент общественных связей Югры, на втором этапе кандидатов оценивало профессиональное сообщество.

Итак, за должность директора департамента образования будут бороться: исполняющий обязанности директора этого же департамента Алексей Дренин (выходец из СурГУ, получил 93 голоса экспертов), Владимир Кривоногов (получил 29 голосов) и Наталья Подивилова (в ее активе целый один голос).

Интересно, кто же в этой ситуации победит?

За кресло директора департамента соцразвития борьба идет с чуть большей интригой, но тоже без особых неожиданностей: Петр Громут (61 голос), Светлана Давиденко (22 голоса), Игорь Зеленский (21 голос), Светлана Круглова (14 голосов), Юрий Малимон (9 голосов).

Именно этих пятерых человек вы можете сегодня оценить в прямом эфире ОТРК «Югра» в 19.00. Претенденты на руководство образовательного департамента будут дискутировать там же и в то же время, но завтра, 21 июня. Можно будет не только слушать кандидатов, но и поговорить с ними по телефону прямого эфира:+ 7 (3467) 393-888.

Победители дебатов получат право выйти на собеседование к губернатору Югры и, видимо, получат все шансы на трудоустройство.