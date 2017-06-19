В Париже террорист протаранил фургон жандармерии и погиб

В Париже на Елисейских полях неизвестный на автомобиле протаранил микроавтобус жандармерии, вследствие чего он загорелся. В результате инцидента никто из полицейских не пострадал.

Как пишет "Коммерсант", водитель автомобиля, въехавшего в микроавтобус был тяжело ранен при столкновении и, как подтвердили в МВД Франции, впоследствии умер. Его личность установлена; по словам полицейских, 33-летний мужчина входил в «список S» подозреваемых в терроризме. При осмотре его автомобиля были найдены газовые баллоны, автомат Калашникова, пистолет и патроны. Прокуратура Парижа возбудила дело о террористическом нападении.