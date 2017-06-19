Джеку Воробью недолго осталось - продюсеры франшизы убьют героя в следующем фильме

Один из главных героев кинофраншизы "Пираты Карибского моря" Джек Воробей может быть убит в следующем фильме серии. Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на Daily Star, такую возможность рассматривают продюсеры.

Отмечается, что персонаж, сыгранный Джонни Деппом перестал привлекать зрителей в кинотеатры. По мнению продюсеров серии, теперь большими симпатиями у публики 27-летний Брентон Туэйтс и 25-летняя Кая Скоделарио, впервые появившиеся в последней ленте саги "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".

Считается, что если главные роди в фильме достанутся новым актерам, это даст развитию франшизы новый толчок.

Напомним, пятый фильм серии вышел на экраны кинотеатров 26 мая. По имеющимся данным, "Мертвецы не рассказывают сказки" стал худшим фильмом франшизы по сборам.