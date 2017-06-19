Шансы тают. Путин не поддержит российских футболистов на матче с Португалией

Президент России Владимир Путин скорее всего не посетит в Москве матч Кубка конфедераций по футболу, где национальная команда сыграет против Португалии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Матч начнется 21 июня в 18.00 по местному времени на стадионе "Спартак". "21-го у него достаточно напряжённый график. По времени пока выглядит так, что он не успевает. У него пока это не планируется. На неделе президенту очень сложно выбираться", - приводит слова Пескова издание "Чемпионат.ком".
Напомним, Путин бал на матче открытия турнира в Санкт-Петербурге 17 июня. Тогда сборная России обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0. Голом в составе нашей команды отметился Федор Смолов. Еще один мяч в свои ворота забил Майкл Боксолл.
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