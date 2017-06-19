Глава Роскомнадзора дал себе неделю на то, чтобы лично потребовать у Дурова данные о Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что в течение недели лично обратится к Павлу Дурова с требованием предоставить сведения о его детище - мессенджере Telegram. Эти данные должны будут внесены в реестр организаторов распространения информации.

Как сообщает РБК, Жаров не уточнил, какими будут последствия для мессенджера и его пользователей, если пообщаться с Дуровым ему не удастся. На запрос издания о возможной встрече Дурова и Жарова в Telegram пока не ответили.

16 мая стало известно, что Роскомнадзор направил администрации мессенджера письмо с просьбой предоставить необходимые данные для включения в реестр, но пока не ответа не получил. Telegram необходимо указать страну регистрации, адрес местонахождения, доменное имя, описание сервиса, а также почтовый и электронный адреса компании и провайдера хостинга. Об этом напоминает "Лента.ру".