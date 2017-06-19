Кандидатов на должности двух департаментов Югры оценили на отраслевых конференциях

Кандидаты на должности директоров департамента соцразвития и департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры презентовали свои программы на отраслевых конференциях в Ханты-Мансийске. Испытание стало вторым этапом отбора кадров на руководящие посты.

Как рассказал заместитель начальника управления по обеспечению поддержки гражданских инициатив Яков Самохвалов, программы кандидатов оцени работники департаментов и отраслевых учреждений, а также представители общественных объединений.

Один из кандидатов на пост главы департамента соцразвития Пётр Громут своей главной целью ставит повышение качества социальных гарантий населению. "В Югре не развита система сопровождаемого пребывания и трудовой занятости детей-инвалидов и аутистов. Необходимо заняться этим вопросом, тем более, что в России уже запущен подобный пилотный проект", - отметил он.

Его соперник Светлана Давиденко делает акцент на информировании населения о достижениях ведомства. "Департамент много работает, об этом нужно рассказывать. Весь комплекс технологий, который сейчас реализуется требует широкого информирования. В первую очередь, это развитие негосударственного сектора по оказанию социальных услуг, усиление общественного контроля за принятием управленческих решений, развитие волонтерского движения среди граждан пожилого возраста и другое", - заявила она.

Ко второму отбора было допущено восемь человек. По итогам закрытого голосования в финал выйдут по три кандидата на должность в каждой из структур, которым предстоит главное испытание - теледебаты. Они пройдут в прямом эфире телеканала "Югра" в течение двух дней: 20 июня - теледебаты по выбору директора департамента социального развития Югры, а 21 июня - по выбору директора департамента образования и молодежной политики.

Во время дебатов каждый житель Югры сможет задать кандидату вопросы в прямом эфире по телефону: + 7 (3467) 393-888. Кроме того, в течение всего эфира будет идти онлайн-голосование зрителей.

Наконец, по итогам всех этапов отбора кандидаты, показавшие лучшие результаты, будут приглашены на собеседование к губернатору Югры Наталье Комаровой.

С информацией о кандидатах можно ознакомиться на сайте департамента государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО-Югры.