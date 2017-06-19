Сургутские легкоатлеты привезли с первенства России два золота и бронзу

Две золотые и одну бронзовую медли привезли с чемпионата и первенства России сургутские легкоатлеты. Соревнования по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями проходили в Саранске с 13 по 17 июня.

Звание сильнейшего подтвердил чемпиона мира Александр Александров, толкнув ядро на 13.69 метра. Его товарищ по команде Олег Шайдецкий занял третье место с результатом 11.53 метра. Второе золото Александров получил в метании диска.

«Наши легкоатлеты вновь показали высокий уровень мастерства, - рассказывает директор Центра адаптивного спорта Югры Михаил Вторушин. – Многие члены команды автономного округа перешли из юниоров во взрослую категорию, где конкуренция значительно выше. Однако, не смотря на это, атлеты из Советского Дмитрий Назаров и Максим Чуев в своих спортивных дисциплинах смогли подняться на четвертое и шестое места соответственно. Верю, что в будущем они смогут составить серьезную конкуренцию и поборются за награды наивысшего достоинства».

В состязаниях приняли участие спортсмены из 40 регионов России. Честь автономного округа защищали шесть легкоатлетов.