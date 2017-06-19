В Ингушетии открыт первый перинатальный центр. Еще более продвинутый откроется в Сургуте в следующем году

На минувшей неделе состоялось открытие первого перинатального центра в Ингушетии, приуроченное к 25-летию республики. Центр был построен по республиканской целевой программе «Модернизация здравоохранения Республики Ингушетия». Его стоимость составила более 2 миллиардов рублей, а мощность рассчитана на 130 коек и 100 посещений в смену. Планируется, что в центре будут работать более 700 высококвалифицированных специалистов, которые будут оказывать помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде. Присутствовавшая на открытии министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова отметила, что это уже пятнадцатый по счету подобный объект, который открывается в стране меньше, чем за год. (Подробно на сайте).

В настоящее время в городе Сургуте ведется строительство перинатального центра мощностью 315 коек и 165 посещений в смену по системе государственно-частного партнерства. Ввести объект в эксплуатацию планируется уже в следующем году. Его стоимость составит более 18 миллиардов рублей.