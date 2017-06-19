​В окружном бюджете «нашлись» дополнительные 450 миллионов рублей. Большая их часть пойдет на ремонт и строительство дорог

В текущем году доходы и расходы региональной казны увеличатся на 450 миллионов рублей. Наибольшую прибавку получат мероприятия, связанные с обеспечением доступным и комфортным жильем, развитием образования и транспортной системы Югры. Что касается последнего направления, то основной объем дополнительных средств пойдет на трансферты муниципальным образованиям на строительство и ремонт местных дорог, что особенно актуально в разгар ремонтного сезона.