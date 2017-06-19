​Четыре муниципалитета Югры полностью очищены от балков. Кто эти счастливчики?

Балочные массивы полностью ликвидированы в четырех муниципалитетах Югры: Радужном, Покачах, Югорске, Нижневартовском районе.

Вместе с этим в 11-ти территориях округа балки все еще остаются. Такая информация была озвучена на прошедшем заседании регионального Правительства. Губернатор Наталья Комарова напомнила, что Владимир Путин дал поручение регионам уточнить количество приспособленных строений, людей, в них проживающих. «Такие расчеты у окружных чиновников есть, необходимо проработать варианты ускоренного завершения программы расселения, исходя из установки, которую дал Президент, о возможности выделения федеральных средств по программе «Жилище» на эти цели», - подчеркнула Наталья Комарова, сообщается на сайте правительства Югры.

С 2012 года в Югре запущена специальная программа расселения, рассчитанная на людей, использующих для жилья балки

Напомним, что тема балков в очередной раз всплыла на прошедшей 15 июня прямой линии с президентом. Жительница Нягани пожаловалась Владимиру Путину, что она и еще множество семей десятки лет живут в вагончикам с удобствам на улице, на что президент ответил, что проследит, как тратятся деньги, выделенные на эти нужды.