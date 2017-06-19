Кружки и тарелки своими руками: жители ЖК «4 сезона» сделали глиняную посуду

В минувшее воскресенье жители жилого комплекса «4 сезона» вновь не скучали, а приобретали новые навыки. В этот раз делали глиняные изделия.

Дети учились работать с глиной и лепить руками свисток, а взрослые попробовали свои силы в мастерстве изготовления посуды на гончарном круге. Всего в мастер-классе поучаствовало около 20 человек.

Такие занятия полезны всем. В процессе работы с глиной развивается воображение и мелкая моторика, формируется образное мышление. А еще, взаимодействуя с глиной, человек расслабляется и получает заряд положительных эмоций.

«Мастер-класс просто волшебный! Чувства не описать словами», — поделилась впечатлениями жительница жилого комплекса Яна Яценко.

Теперь в течение недели готовые изделия будут высыхать, затем их обожгут в печи и раздадут поделки новоиспеченным мастерам. Уже в конце нынешней недели они смогут выпить кофе из собственноручно сделанной кружки, сидя на своей светлой и просторной кухне-гостиной. Ну а в следующие выходные жильцов ждет новое мероприятие от застройщика.

Жилой комплекс «4 сезона» находится в 39 микрорайоне Сургута. Сейчас в комплексе сданы дома «Лето» и «Весна». В активной стадии строительства находится дом «Осень». Главная особенность жилого района – благоустройство придомовой территории. Помимо аллеи семейного отдыха с ландшафтным дизайном, около каждого дома построена своя площадка, где безопасно. В закрытом дворе установлено 4 камеры. Две находятся на детской площадке. С помощью еще двух камер следят за порядком на прилегающей территории каждого дома. Все это можно увидеть своими глазами, записавшись на экскурсию по телефону +7 (3462) 38-88-99. Менеджеры готовы показать объект в удобное для вас время.