Михаил Селюков посетил с рабочим визитом Урай

Депутат Тюменской областной Думы (фракция ЛДПР) Михаил Селюков совместно с депутатом Думы ХМАО-Югры Сергеем Тульниковым в рамках работы в избирательном округе посетил город Урай. Свой визит областной парламентарий начал со встречи с коллективом культурно-досугового центра «Нефтяник», который является одним из ведущих учреждений города, центром культурного досуга горожан. Коллектив центра — это опытные специалисты, решающие на высоком уровне множество творческих задач. На встрече Михаил Селюков рассказал о реализации программы «Сотрудничество» и ответил на вопросы урайцев. Наиболее актуальными были вопросы качества оказания услуг ЖКХ и мер социальной поддержки.

В продолжение рабочего дня Михаил Селюков совместно со своим коллегой из окружной Думы провел встречу с главой города Урай Анатолием Владимировичем Ивановым. Встреча пошла конструктивном ключе, были затронуты актуальные вопросы местной повестки и регионального уровня. Наиболее актуальный среди них - строительство дороги до г. Тюмень.

В стенах администрации прошла еще одна встреча с заместителем председателя городской Думы г. Урай Артемом Бабенко. В ходе встрече было отмечено, что для решения проблем, которые поступают от жителей округа, необходимо тесное и всестороннее взаимодействие депутатов всех уровней.

В программе рабочего визита областного депутата было и посещение Дворца спорта «Старт» - старейшего спортивного объекта города Урай, который начал свою работу в 1983 году, и в стенах которого выросли многие чемпионы России и мира. Вместе с директором Александром Харитоновым они обсудили проблемы развития детско-юношеского спорта. По окончании встречи руководитель учреждения вручил Михаилу Селюкову благодарственное письмо, за оказанную помощь в этом году на приобретение спортивных тренажеров.

Закончил свой визит Михаил Викторович приемом граждан по личным вопросам, по итогам которого будут сделаны соответствующие запросы по принятым обращениям.

«Граждане приходят на прием с разнообразными проблемами и вопросами. Депутат обязан внимательно выслушать каждого и максимально оперативно помочь в решении их наболевших проблем», — подчеркнул Михаил Селюков.