Нижневартовская полиция будет учить школьников-велосипедистов не влетать под машины. С начала года в ДТП пострадали уже двое «двухколесных»

В Нижневартовске сегодня, 19 июня, стартует профилактическая акция «Двухколесная азбука». Инспекторы ГИБДД напомнят юным велосипедистам о правилах поведения на дороге. Мероприятие, которое продлится всю рабочую неделю – по 23 июня, связано с началом летних каникул, в которые на улицы выезжает много молодых велосипедистов, зачастую провоцирующих аварии.

«По оперативным данным с начала июня зарегистрировано четыре ДТП с участием водителей двухколесного транспорта. Только на территории города Нижневартовска на начало летнего периода зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали два несовершеннолетних велосипедиста, в обоих случаях у несовершеннолетних усматривается нарушение правил дорожного движения», — уточнил старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Нижневартовску Николай Дубаенко.