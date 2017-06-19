​Назван список продуктов, которые нельзя есть перед сексом. Плохая новость как для вегетарианцев, так и для мясоедов

Исследователи составили список продуктов, которые могут испортить секс. Опубликовал его известный таблоид The Sun, поэтому верить или не верить в этот список — ваше дело, но британские ученые вас предупредили.

Итак, в этот список вошли алкоголь, сыр, брокколи и красное мясо. На переваривание таких продуктов уходит много энергии, которую в постели нужно затратить на другое занятие. Употребление этой пищи может переключить внимание партнера на свои проблемы, снизив удовольствие от секса.