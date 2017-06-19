Владимир Путин назначил нового главу ГИБДД Михаила Черникова. Ему 43 года. Он начинал службу в органах внутренних дел города Ачинска в 1995 году. До последнего назначения занимал пост начальника УМВД России по Хабаровскому краю. Добавим, бывший руководитель Госавтоинспеции Виктор Нилов освобожден от занимаемой должности в конце марта.
Владимир Путин назначил нового главу ГИБДД. Им стал генерал-майор из Хабаровска
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