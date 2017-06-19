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​Непогода на выходных устроила в Тюмени настоящий апокалипсис: дождь, град, побитые машины и снесенные остановки // ФОТО

Минувшие выходные погода разгулялась и в Сургуте, и в Тюмени. Но если в экономической столице Югры дождь и гроза омрачили веселье на Сабантуе, то в столице области творился настоящий апокалипсис – как передает 72.ru, сила дождя, ветра и града была такой, что деревья падали на машины, остановки улетали с насиженных мест, и вообще все было довольно страшно.

Сила ветра достигала 23 метров в секунду. Этого хватало, чтобы выламывать деревья, которые падали на машины и проезжую часть

Град тоже был довольно внушительным

Город одновременно тонул, местами отключалось электричество и даже водоснабжение

Как и предупреждали в МЧС, гражданам следовало сидеть дома. И правда, если бы кто спрятался в остановке, его бы унесло вместе с ней. Однако никаких сообщений о пострадавших не поступало.


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Сегодня в 10:52, просмотров: 99, комментариев: 0


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