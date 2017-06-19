​62 человека погибли, десятки пострадали в результате крупнейшего природного пожара в Португалии

Пламя распространялось настолько быстро, что не все успели вовремя выехать из населенных пунктов и оказались в огненной ловушке на трассе. Многие сгорали заживо в автомобилях. В разных районах бушуют 140 пожаров. Борются с ними не только спасатели, но и население. До сих пор пламя не удается ликвидировать. По данным СМИ, разрушительный пожар мог возникнуть из-за удара "сухой" молнии, грозу без дождя запечатлели на любительском видео. Траур в Португалии продлится до вторника.

Между тем, сложной остается ситуация с лесными пожарами в Сибири. Как передает Первый канал, за сутки площадь возгораний увеличилась на полторы тысячи гектаров. Больше всего их зафиксировано в труднодоступных районах Забайкальского края, Иркутской области, Бурятии.

Что касается Югры, то здесь, напомним, пожароопасный сезон установлен с 5 мая. На сегодня в лесах округа произошло свыше 30-ти возгораний, площадь которых составила 95 гектаров. В регионе к борьбе с возможными природными пожарами полностью готовы.