​В Санкт-Петербурге мост им. Ахмата Кадырова стал «Ахматовским». Правда, ненадолго

На минувших выходные мост имени Ахмата Кадырова в Санкт-Петербурге обзавелся картонными буквами, составившими слово «Ахматовский», а также портретом поэта Анны Ахматовой. Этой инсталляцией неизвестные как бы намекнули, что истинная культурная принадлежность моста должна быть несколько иной.

Продлилось это недолго: сначала неизвестные разломали эти буквы, а потом останки картона вывезли работники коммунальных служб, пишет «Медуза».

Напомним, что городские власти северной столицы решили назвать мост именем погибшего чеченского лидера Ахмата Кадырова в 2016 году, несмотря на протесты широкой общественности.