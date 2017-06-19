​В Лондоне очередной грузовик въехал в толпу людей. Но на этот раз – возле мечети

Этой ночью в столице Великобритании очередной грузовик въехал в толпу людей – это произошло возле салафитской мечети, пострадало десять человек, сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на "Дейли мэйл". В этот час верующие как раз расходились после ночной молитвы и, как говорят в Совете мусульман Великобритании, несколько салафитов пострадали. Однако прохожие смогли самостоятельно скрутить водителя микроавтобуса и сдать его властям.

В то же время "The Independent" утверждает, что фургон съехал с дороги в толпу людей, но при этом непонятно, сделал он это специально или случайно. Как напоминает Лента.ру, ночной инцидент – уже третий случай атаки на британцев при помощи машин. Последний аналогичный случай произошел 3 июня в районе Лондонского моста (тогда террористы не только наехали на пешеходов, но и после этого атаковали людей с ножами), в результате чего восемь человек погибли и 48 пострадали. А 22 марта британец, сменивший имя на Халид Масуд, врезался в пешеходов на Вестминстерском мосту, а потом зарезал полицейского. Тогда погибли пять человек.

Судя по всему, нынешний инцидент не стоит рядом с двумя предыдущими.