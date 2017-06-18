Мощный циклон принесет в Югру ливни, грозы и сильный ветер

В Югре готовятся к натиску мощного циклона, который принесет с собой непогоду. Окружное МЧС России сообщает о том, что 19 июня с сохранением на 20 июня прогнозируются ливни, ветер, порывы которого могут достигать 24 м/с, а также грозы. Не исключено, что пройдет град.

«Прогнозируемые на территории округа неблагоприятные погодные условия могут способствовать падению слабоукреплённых конструкций, деревьев, повреждению остекления зданий и строений, обрывам линий связи и электропередач, возникновению дорожно-транспортных происшествий, вследствие нарушения правил дорожного движения. Выпадение града может привести к повреждению автомобильного транспорта и травмированию людей», - сообщили в МЧС России по ХМАО-Югре.

Штормовое предупреждение направлено в муниципальные образования и организации. для приведения в готовность аварийно-восстановительных бригад и усиления контроль за системами жизнеобеспечения.

Силы и средства Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре находятся в готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.