Авиационные синоптики: в Нижневартовске возможен дождь и град

Метеослужба нижневартовского аэропорта предупредила жителей столицы Самотлора о возможной непогоде. Сегодня, по прогнозам, стоит ожидать дождь с грозой, град, а также ветер, порывы которого могут достигать 18 м/с. Об этом администрация Нижневартовска оповестила население через телеграм-канал «Твой Вартовск».

Сейчас в столице Самотлора хорошая погода – столбики термометров поднялись выше +30 градусов, облачно.

В Югре, по данным Ханты-Мансийского ЦГМС, завтра, 19 июня, ожидается дождь различной интенсивности, гроза, град. Ветер переменных направлений умеренный, порывами сильный. Температура ночью +17,+22 ºС, при прояснениях +10,+15 ºС, днем +21,+26 ºС, по северо-западным районам +15,+20 ºС, по восточным районам +27,+32 ºС.

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