«ЮТэйр» на шесть часов задерживает рейс из Новосибирска в Нижневартовск

Авиакомпания «ЮТэйр» на шесть часов задерживает вылет самолета из Новосибирска в Нижневартовск. Лайнер должен был вылететь по расписанию в 12 часов 10 минут. По данным онлайн-табло аэропорта столицы Самотлора, сейчас планируется, что он поднимется в воздух в 19 часов 40 минут.

С чем связана задержка рейса неизвестно. В аэропорту уточнили, что в связи с поздним прибытием воздушного судна задерживается и обратный рейс в Новосибирск. По предварительным данным, рейс состоится в 20 часов 40 минут вместо запланированных 13 часов.