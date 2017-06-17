​Патриарх Кирилл решил, что в росте негативного отношения к РПЦ виноват интернет и "массированная антицерковная кампания"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на уходящей неделе провел большую встречу с политическими экспертами, и пришел к необычному выводу: он полагает, что рост негативного отношения к РПЦ у молодого поколения россиян происходит из-за массированной антицерковной кампании в интернете, особенно – социальных сетях.

Глава РПЦ считает, что инструментарий очернения церкви используется тот же, что и раньше, в XIX-XX веках: демонстрация того, что священники погрязли в "богатстве, грехе, безразличном отношении к повседневным трудностям людей". Кирилл признает, что единичные случаи подобного в церкви случаются, но это не система.

Уральский политолог Федор Крашенинников в своем канале в "Телеграме" не соглашается с позицией патриарха: "Это он (Кирилл - прим. авт) свои образом жизни подает дурной пример всем нижестоящим: если патриарх щеголяет в дорогих часах, ездит на лимузинах и плавает на яхтах – значит, там можно и нужно. А самая главная глупость – это сращивание с властью и олигархией, которая неизбежно ведет к уподоблению священников и епископов чиновникам и авторитетным бизнесменам".