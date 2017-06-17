​Митинги продолжаются: скоро на улицы Москвы выйдут ученые с требованием финансировать науку хотя бы как в Польше

Ученые страны тоже находятся в политическом тренде и будут требовать от власти решения их проблем: профсоюз Российской академии наук планирует 28 июня провести митинг на Суворовской площади Москвы, дабы потребовать увеличения расходов на науку, пишет newsru.com. Они даже знают, сколько именно нужно денег: до 0,22 процента ВВП (сейчас это примерно 190 млрд рублей), что является нижней границей для среднеразвитых стран Европы, вроде Польши. Организаторы планируют собрать на митинг около тысячи человек.