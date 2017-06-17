​Московский городской суд, самый гуманный суд: Навальный выйдет из СИЗО на 5 дней раньше

Мосгорсуд оказался более гуманным, чем Симоновский районный суд – он принял решение снизить срок административного ареста оппозиционера Алексея Навального на 5 суток. Теперь вместо 30 дней в СИЗО политик проведет 25.

Как объясняет "Медуза", это решение обуславливается тем, что Навальному еще нужно лечить глаз, и при этом на его попечении находятся двое детей. Доводы о том, что юридически Алексей не был организатором акции, перенесенной с проспекта Сахарова на Тверскую, суд не принял, аргументировав это тем, что именно Навальный призвал людей выйти на Тверскую "через видеохостинг YouTube". Российские суды стали очень часто заглядывать на этот ресурс.

Напомним, что 12 июня Навальный был задержан у дверей собственной квартиры и ему вменялось "повторное нарушение правил организации митингов" и "сопротивление сотрудникам правоохранительных органов". В тот день, по данным "ОВД-Инфо", силовики задержали более 850 человек только в Москве, хотя МВД утверждает, что их было всего 150.