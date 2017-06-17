​ЦБ снизил ключевую ставку до 9% и теперь ждет улучшения роста экономики

Накануне ЦБ, как и полагали аналитики, снизил ключевую ставку – теперь она находится на уровне 9%. При этом главное финансовое ведомство страны повысило прогноз роста ВВП в 2017 году до 1,3-1,8 процентов и заявил, что вряд ли будет покупать доллары в этом году, сообщает Forbes.