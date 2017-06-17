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​Украина потребовала у России выдать бывшего командира "Беркута" Сергея Кусюка, которого заметили при разгоне московского митинга

Фото "Радио Свобода"
Фото "Радио Свобода"

В Россию поступил запрос от украинской Генпрокуратуры с просьбой экстрадировать бывшего командира полка "Беркут " Сергея Кусюка, замеченного журналистами при массовых задержаниях 12 июня в Москве, пишет newsru.com. Кусюк был в полицейской форме и руководил процессом.

На родине Кусюк находится под семью уголовными делами, связанными с подавлением беспорядков на Майдане и другими эпизодами с 2010 по 2013 годы. С 2015 года он находится в розыске.


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Сегодня в 11:19, просмотров: 87, комментариев: 0


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