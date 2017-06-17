​Московскую программу реновации Собянин оценил в 3 триллиона рублей, что равно 150 годовым бюджетам Сургута

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "Эха Москвы" оценил скандально известную программу реновации в 3 триллиона рублей (напомним, что федеральный бюджет России на 2017 год по расходам – более 16 триллионов рублей, то есть столичный проект можно назвать крупнейшим по финансоемкости за новейшую историю), и реализовываться от будет минимум три года. Весь бюджет Сургута, к слову (20 млрд рублей), поместился бы в этом проекте 150 раз.

Собянин в интервью Алексею Венедиктову заверил, что площади зеленых зон в новых кварталах не будут сокращены, и нагрузка на социальную инфраструктуру не вырастет. Если же она будет увеличиваться от притока новых жителей, то московская мэрия будет либо реконструировать имеющиеся детские сады, школы и больницы, либо строить новые.

Напомним, что законопроект о реновации жилого фонда был принят на этой неделе в Государственной думе. Он подразумевает снос "хрущевок" и строительство на их месте нового прогрессивного жилья. Многих людей волновал вопрос о том, как будут отчуждаться их квартиры (изначально власти хотели вообще делать это принудительно и без малейшего шанса судебной защиты) и как возрастет нагрузка на инфраструктуру, если на месте пятиэтажных "хрущевок" вырастут 16-этажные дома нового класса.