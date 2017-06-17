​"Тот, кто объединил Германию и Европу" Умер бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль

Бывший канцлер Германии Гельмут Коль умер накануне, в пятницу 16 июня, в своем доме вгороде Людвигсхафен-ам-Райн, пишет РБК со ссылкой на Bild. Ему было 87 лет. Последние годы жизни он провел в инвалидном кресле. Как передает "Медуза", в 2008 году политик получил черепно-мозговую травму, от которой восстановиться не смог.

Гельмут Коль, которого Владимир Путин в своем соболезновании назвал "патриархом мировой и европейской политики", дольше всех в современной истории руководил Германией – от был канцлером с 1982 по 1998 год, то есть четыре срока подряд (нынешний канцлер Ангела Меркель еще только подбирается к этому рекорду – она руководит Германией 12 лет, с 2005 года). Именно при Коле произошло объединение ФРГ и ГДР в единую Германию. Также именно он был ярым сторонником введения единой европейской валюты и сделал много объединения для нынешнего Евросоюза.