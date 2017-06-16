​Михаил Прохоров продал РБК владельцу «Комсомольской правды»

Холдинг РБК продан: его владелец Михаил Прохоров закрыл соответствующую сделку с владельцем группы ЕСН Григорием Березкиным, сообщает «Дождь», пока, правда, без официальных подтверждений.

Михаил Прохоров прокомментировать это событие отказался: о нем каналу рассказали три источника, близкие к руководству РБК.

Григорий Березкин также не стал комментировать, сказав: «Про сегодня или нет сказать не могу. Все-таки пятница-развратница. Но времени (до закрытия сделки) совсем немного осталось».

Напомним, что в холдинге Березкина уже находятся газеты Metro и «Комсомольская правда».