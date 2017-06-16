Воды нет! ВОС-4. в Пыть-Яхе посетили депутаты Югры

Сегодня с рабочим визитом Пыть-Ях посетил депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа Югры от партии ЛДПР, Виктор Сысун. Основная цель визита инспекция пытьяхской установки ВОС-4. Встретил депутата и провел экскурсию по территории водоочистных сооружений депутат ЮГРЫ Андрей Миляев. Он рассказал, что на протяжении последних месяцев общественность поднимает вопрос о том, что в Пыть-Яхе нарушаются права граждан на потребление чистой питьевой воды и описал ситуацию, связанную с этим объектом. Данная история сегодня на контроле ОНФ, ЛДПР, и силовых ведомств. Действия по установке ВОС-4 обернулись уголовным делом в отношении главы МУП «УГХ» Пыть-Яха Александра Рабиновича.

Во время посещения ВОС-4 выяснилось, что с марта месяца картина не изменилась. Закупленные емкости для слива отработанной воды по-прежнему не установлены. Территория завалена мусором, нет электрической эстакады, нет подъездных путей. Три контейнера чешского изготовления, на которые даже нет проекта и нет разрешений на ввод в эксплуатацию госэкспертизы, бездейственно стоят в закрытом ангаре.

Депутат Думы Ханты-Мансийского округа, Виктор Сысун ознакомившись с ситуацией и лично осмотрев территорию ВОС-4 сказал: «Главные вопросы, которые у меня возникли при посещении данного объекта, это, как будет осуществляться утилизация шлама отработанной воды, как на станцию будут доставляться химреагенты, где предполагаются места захоронения. Класс опасности у этих химреагентов достаточно высок, и я боюсь, что такие методы очистки не улучшат ситуацию в Пыть-Яхе, а наоборот ухудшат, в том числе и экологическую. Мы продолжаем держать этот вопрос на жестком контроле, будем плотно взаимодействовать с прокуратурой и другими правоохранительными органами, чтобы не допустить нарушений закона при возведении данного объекта».