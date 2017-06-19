​Рособрнадзор продолжает опрос выпускников о ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки до 25 июня проводит опрос, который позволит узнать отношение школьников к итоговым испытаниям, их мнение относительно важных вопросов и проблем, с которыми ребята сталкиваются на экзаменах.

«Выпускники, будущие и настоящие, нам важно понимать ваше отношение к ЕГЭ, что вы думаете об экзамене в его текущей форме и каким вы видите его в будущем, что вам нравится и не нравится, что помогает и что мешает. Восемь вопросов по два варианта ответа - это не займет много времени», - говорится в обращении Рособрнадзора

на официальном портале ЕГЭ. Принять в опросе можно здесь: http://ege.edu.ru/ru/main/vote/