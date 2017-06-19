​В Югре продолжается сбор заявок на конкурс «Моя земля»

«Окружной Дом народного творчества» продолжает прием заявок для участия в конкурсе творческих работ самодеятельных изостудий «Моя земля». Организаторы напомнили, что конкурс приурочен к мероприятиям в рамках Года экологии.

Так, участвовать могут члены любительских изостудий в возрасте от семи лет, проживающие в автономном округе.

Номинации конкурса: «Мир природы Югры»и «Красная Книга Югры». Заявки и фотоработы на участие в конкурсе принимаются до 15 сентября 2017 года на электронный адрес iao@to-kultura.ru.

Подробная информация представлена на официальном сайте Окружного Дома народного творчества http://www.to-kultura.ru/