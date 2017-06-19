​Лангепас получит подробную карту города

Подробная карта города разрабатывается в Лангепасе, сообщает департамент общественных и внешних связей округа.

Сейчас работы идут на этапе межевания территории города, включая дворы многоквартирных жилых домов.

Лангепасу 32 года, актуализация картографического плана города в последний раз проводилась в 1986 году, говорят чиновники местной администрации. Теперь следует обозначить все вновь образованные территории города и закрепить их за ответственными хозяйствующими субъектами, чтобы на территории микрорайонов не осталось свободных, бесхозных участков.

Работы по межеванию будут проводиться исходя из функционального назначения земельных участков. Так, например, отдельными слоями будут выделены имеющиеся тротуары, проезды с парковочными карманами, объекты социально-культурного и торгового назначения, жилые дома, детские площадки и так называемые территории озеленения.

После того, как работа будет выполнена, будет достигнуто четкое понимание объемов затрат на обслуживание выделенных участков, отмечают в администрации города: то есть, каждая территория получит кадастровый паспорт с указанием площади и функционального назначения, а город получит новые возможности в сфере благоустройства дворовых территорий.