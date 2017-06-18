​Выставка телефонов открылась в Ханты-Мансийске

В Музее геологии, нефти и газа работает выставка «Техника – двигатель прогресса. Телефон», которая на продлится до 30 июля.

Как передает департамент общественных и внешних связей региона, экспозиция представляет более 80 редких предметов музейного фонда, фотодокументов, которые расскажут посетителям не только о развитии телефонных аппаратов, но и об истории ханты-мансийского узла связи.

Отдельно упоминается полевой телефон, представленный вместе с комиксом советского периода, где в иронической форме описано устройство телефона.

Интересно, что большинство телефонов до сих пор работает.